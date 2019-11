Kylie Jenner : En couple avec Drake ? Ça se précise

Les millions d'admirateurs de Kylie Jenner et Drake s'interrogent sur un possible début de relation entre les deux jeunes gens. La rumeur se précise : ils ont passé du temps ensemble après la rupture de la jeune femme et son ex, Travis Scott.

L'info est signée People ! Citant une source non identifiée, le site américain révèle que Kylie Jenner et Drake ont récemment passé du temps ensemble, et ce, dans un cadre "romantique". "Ils sont amis depuis longtemps et Drake est très proche de la famille [Kardashian]", ajoute l'insider.

En effet, Drake est notamment proche de Kendall et de sa mère, Kris Jenner, qu'il a déjà mentionnée dans deux chansons (Sacrifices, extraite de l'album More Life et 4PM in Calabasas, présente sur l'opus Care Package).

Seul hic : Drizzy (le surnom de Drake) n'a toujours pas résolu son conflit avec le beau-frère de Kylie et mari de Kim Kardashian, Kanye West.