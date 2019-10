Kylie Jenner : Bientôt en couple avec Drake ? "Il y a une attraction entre eux"

Comment réagirait Kanye West, ennemi de Drake ?

Cette relation pourrait ne pas être du goût de Kanye West. En effet, les deux hommes entretiennent depuis longtemps une rivalité. En 2018, Kanye West avait d'ailleurs critiqué ouvertement l'interprète d'Hotline Bling quand il avait découvert qu'il suivait sa femme Kim Kardashian sur Instagram. Malgré tout, il semblerait que les choses se soient récemment apaisées entre les deux artistes...

Ainsi, le 13 février 2019, Drake avait remercié l'interprète de Runaway sur les réseaux sociaux à l'occasion des 10 ans de son album So Far Gone. Il avait écrit : "Kanye West, il y a une décennie, j'ai rappé sur ton rythme, parce que tu avais créé la meilleure chose qui soit, et même si tu pètes les plombs sur Twitter en ce moment, je n'oublierai jamais à quel point tu as eu un impact sur la rap-game et sur ma carrière."

Je me dirige vers la maison de Drake

Quelques jours avant la sortie de son album, Jesus Is King (axé sur la religion), Apple Music et Zane Lowe ont dévoilé une interview de deux heures avec le mari de Kim Kardashian. Apparemment prêt à se réconcilier avec Drake, il explique : "Tu ne peux pas être au service de Dieu et être en colère contre ton voisin de palier. Je me dirige vers la maison de Drake sans aucune sécurité et je vais laisser mon numéro de téléphone." La hache de guerre sera-t-elle bientôt enterrée ?