Kylie Jenner prépare Halloween avec Travis Scott et leur fille Stormi

La rupture de Kylie Jenner et Travis Scott a surpris les millions de fans du couple et suscité de nombreuses réactions. Les deux ex ont pourtant assuré qu'ils resteraient amis et partageaient la même priorité : leur fille, Stormi. La petite famille s'est reformée cette semaine, pour une cueillette de citrouilles à l'approche d'Halloween...

Halloween approche à grands pas ! Stormi a lancé les festivités avec ses parents tout juste séparés, Kylie Jenner et Travis Scott. La petite famille a profité de l'après-midi du mercredi 16 octobre 2019 pour partir à la cueillette de citrouilles. Kylie Jenner et Travis Scott ont partagé des photos souvenirs de ce moment en famille sur Instagram.

Selon TMZ, cette journée de préparation pour Halloween ne constitue pas un rare instant en famille pour Kylie, Travis et leur fille. Le rappeur séjourne au domicile de son ex-compagne, à Calabasas, depuis son retour de New York. Le 12 octobre, Travis Scott s'est produit au Citi Field pour le festival Rolling Loud New York et s'est blessé au genou sur scène.

En attendant une éventuelle opération, l'interprète du single Highest in the Room profite d'une petite convalescence sous le soleil de Los Angeles... et avec son adorable fillette.