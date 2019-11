Kylie Jenner "effrayante" ? Elle teste ses cosmétiques sur Stormi, 1 an

Stormi, bientôt égérie de la gamme "Kylie Skin" ? Kylie Jenner semble tester tous ses produits sur sa fillette âgée d'un an. Rouges à lèvres, crèmes et produits de beauté, sa fille a aussi ses propres petites robes sexy et ses perruques...

À seulement 1 an, la fille de Kylie Jenner teste déjà tous les cosmétiques de sa maman. Après avoir essayé les différents rouges à lèvres Kylie Cosmetics, Stormi se met maintenant aux produits de beauté de la gamme Kylie Skin. Le 29 octobre 2019, l'ex de Travis Scott a publié une vidéo où l'on découvre sa fille en train de s'étaler sur le visage son nouveau masque hydratant. Après tout, il n'est jamais trop tôt pour prévenir les rides, si ? Face caméra, Stormi semble apprécier ce petit soin nourrissant et s'applique avec ses minuscules doigts la crème donnée par sa mère.

Stormi, le 29 octobre 2019 sur Instagram.

La veille, Kylie avait partagé une photographie de son "bébé" habillé avec la réplique de la robe qu'elle avait portée au Met Gala (en mai 2019). Toute la panoplie au complet était présente. Perruque violette et robe glitter ultradécolletée, la petite Stormi est déjà très (trop ?) apprêtée pour son jeune âge. Certains internautes avaient d'ailleurs critiqué cette photographie sur Instagram jugeant ce cliché gênant, voire même carrément choquant. "Je veux dire que cela dépasse l'étrange / le mauvais / l'inapproprié... Mais attendons-nous autre chose de cette famille ? Ces enfants suivront une thérapie à partir de 10 ans !", avait commenté l'un d'entre eux. Un autre follower de Kylie avait écrit : "C'est ... vraiment bizarre et un peu effrayant."

Pour terminer cette journée déjà bien chargée, Kylie a ensuite filmé sa fille en train de faire du sport. Après avoir débarbouillé le visage de sa fille, Stormi a joué au basket. Après tout, une femme digne du clan Kardashian doit prendre soin d'elle, mais aussi faire un peu d'exercice pour entretenir son corps. Leçon bien comprise par Stormi qui imite à la perfection sa chère maman.