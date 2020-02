Kylie Jenner et Travis Scott : Avec Stormi à Disney, ils s'éclatent en famille

Toute la famille Kardashian (ou presque) s'est réunie pour passer une agréable après-midi dans le parc d'attractions Disney Magic World le 23 janvier 2020 à Orlando. Kris Jenner et son compagnon Corey Gamble ont enchaîné les manèges avec Kourtney, Kylie Jenner et Travis Scott mais aussi avec les enfants Chicago et North West, Stormi et Penelope Disick. Cette petite journée dans le monde merveilleux de Disney a-t-elle été l'occasion d'un retour de flamme entre les parents de Stormi ? Mystère, en tout cas aucun débordement n'a fuité sur les photographies de cette grande virée familiale. Des sources auraient indiqué à TMZ que Travis a décidé de rejoindre Kylie et Kourtney dans ce "voyage d'anniversaire" pour Stormi.

Casual, la créatrice de Kylie Cosmetics a su garder toute son élégance, même dans les manèges à sensations fortes où elle était assise à côté de sa mère. Dissimulé derrière sa capuche, Travis a tenté également tant bien mal de garder sa dignité alors qu'il était projeté à pleine vitesse dans le manège et photographié en même temps par les paparazzis. Une belle prouesse ! La maman de Stormi a publié plusieurs images de cette journée sur son compte Instagram. Sur l'une de ces photos, on aperçoit la maman main dans la main avec sa petite fille âgée de 2 ans. Trop choupi !