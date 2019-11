Kim Kardashian : Sa photo de Psalm et Chicago, complices, fait craquer ses fans

Les enfants de Kim Kardashian s'entendent merveilleusement bien, pour son plus grand plaisir. À de multiples occasions, elle a déjà dévoilé des images de ses enfants près du nourrisson, notamment North (6 ans) et Saint (3 ans). Mercredi 20 novembre 2019, Kim Kardashian a publié une photo adorable du bébé, allongé auprès de sa soeur Chicago (1 an et demi).

"Mon coeur !", écrit la future avocate en légende de cette si jolie photo, publiée sur Instagram. "Le plus doux", s'est émerveillée leur tante, Khloé Kardashian. Déjà plus de 1,7 million de personnes ont craqué pour les bouilles de Chi et Psalm. La businesswoman s'était déjà livrée sur le caractère si calme et gentil du petit Psalm (6 mois), né le 10 mai 2019. "Mon petit homme est le plus doux au monde ! C'est honnêtement le meilleur des bébés. Il dort toute la nuit et c'est, de loin, le plus calme des miens. Comment ai-je pu avoir autant de chance ?", avait indiqué Kim Kardashian en août dernier.