Kim Kardashian et Kanye West : Propriétaires d'un nouveau ranch à la campagne

Kanye West est tombé amoureux du Wyoming en 2018. Le mari de Kim Kardashian et papa de leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm, 6 ans, 4 ans, 22 mois et 6 mois) s'y était isolé pour réaliser plusieurs albums sortis cette année-là. Le musicien de 42 ans y fait une deuxième acquisition importante, après être devenu propriétaire du ranch Monster Lake en septembre dernier.

Bien qu'il soit plus proche de la nature et de Dieu, Kanye West ne s'éloigne pas trop de la ferveur de Los Angeles ! Son épouse et lui ont acheté, pour 3 millions de dollars, une nouvelle propriété de plus de 360 m² sur un terrain de plus de 6 ha, à Hidden Hills. Le couple a l'ambition d'y aménager une ferme et un espace équestre.