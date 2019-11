Kanye West est persuadé d'être "le plus grand artiste jamais crée par Dieu"

Sa contestation du sacre de Taylor Swift aux MTV Video Music Awards en 2009, son soutien au président des États-Unis Donald Trump, le choix de l'esclavage... Kanye West est un habitué des propos controversés ! Il en tient de nouveaux depuis la sortie de son nouvel album, Jesus Is King. Le mari de Kim Kardashian se décrit, ni plus ni moins, comme "le plus grand artiste jamais créé par Dieu"...

Kanye West est aussi connu pour ses oeuvres que pour son assurance ! Par le passé, Yeezy s'est comparé à Léonard de Vinci, Walt Disney, Steve Jobs ou encore Ralph Lauren. Jésus Christ est également l'un de ses modèles. Il lui a consacré son neuvième album, Jesus Is King (sorti le 25 octobre 2019), et continue de prêcher la bonne parole aux États-Unis et ailleurs, lors de sa série de messes baptisée "Sunday Service".

Dimanche 17 novembre 2019, Kanye West a fait un nouveau sermon à la Lakewood Church, l'église du pasteur millionnaire Joel Osteen à Houston. Son épouse Kim Kardashian et leurs quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm West (6 ans, 4 ans, 22 mois et 6 mois) ont assisté à l'événement, depuis le premier rang. Sous leurs yeux, Kanye West a fait plusieurs fortes déclarations et il est revenu sur sa dépression qui remonte à novembre 2016.

Il a ensuite ajouté, sourire aux lèvres : "Jésus a gagné. Je vous ai déjà parlé de mon arrogance. Maintenant, le plus grand artiste jamais créé par Dieu travaille pour Lui."