Kim Kardashian, maman gaga : photos inédites avec sa fille Chicago, sa "jumelle"

Chicago, née le 15 janvier 2018, est le troisième enfant accueilli par Kim Kardashian et Kanye West (42 ans). Durant ses deux premières grossesses (North, 6 ans et Saint, 3 ans), la businesswoman avait souffert de placenta accreta, une condition qui complique les accouchements et qui peut même empêcher une grossesse. Pour avoir d'autres enfants, le couple a donc fait appel à une mère porteuse. C'est par gestation pour autrui (GPA) que les stars ont accueilli Psalm, petit dernier de la tribu, né le 10 mai 2019.