Kim Kardashian, maman gaga : Nouvelles photos de Psalm, dans les bras de North

Kim Kardashian ne manque pas une occasion de dévoiler d'adorables photos de son petit dernier, Psalm. Le 10 août dernier, l'adorable nouveau-né a fêté ses trois mois et possède désormais une légère chevelure brune duveteuse, comme on peut le constater sur de nouvelles photos dévoilées par sa maman... Mardi 20 août 2019, la femme d'affaires a publié trois nouvelles photos de ses bambins sur son compte Instagram.

Sur trois douces photos, on voit Psalm, North (6 ans) et Saint (3 ans) tous les trois en pyjama, manifestement au saut du lit. Le bébé est lové entre les jambes de sa grande soeur, sur un canapé de leur maison de Calabasas, banlieue huppée de Los Angeles. Lorsqu'on fait défiler les photos, on voit ensuite Saint assis aux côtés de ses frères et soeur. Lui et North échangent alors un regard acerbe. De quoi amuser leur maman... "Tout se passait si bien... défilez !", écrit-elle en légende du cliché. Seule absence de ce shooting improvisé : la petite Chicago (1 an et 7 mois) qui peut-être était encore dans les bras de Morphée.