Kanye West : le candidat reconnait sa défaite cuisante et fait une grande annonce

Kanye West s'attendait à obtenir les clés de la Maison Blanche. Il a bien fallu qu'il reconnaisse sa défaite. Alors que le nom du prochain président des États-Unis n'est pas encore connu, avec un avantage léger à Joe Biden, le candidat à la présidentielle a reconnu son échec. Sur Twitter, il a publié une photo de lui face à un écran montrant les états colorés de bleu et rouge, couleurs des Démocrates et des Républicains.

D'après les premier résultats fournis par les médias américains et Associated Press (équivalent de l'AFP), Kanye West n'a recueilli que 59 781 votes, pour un suffrage des voix ne dépassant pas les 0,4%. Au moment où Joe Biden a pris la parole - s'annonçant confiant mais prudent sur son avance -, le mari de Kim Kardashian a tweeté sa photo, écrivant : "Welp Kanye 2024". À peine l'élection perdue, Ye annonce ainsi déjà sa candidature à la prochaine course à la Maison Blanche.

Le terme Welp, qui mélange les mots "well" et "help" traduit d'un sentiment d'abandon, sous-entendant la défaite de Kanye West, mais également l'espoir.

Kanye West avait choisi de voter en personne et pour la première fois de sa vie, au Wyoming (État largement vaincu par Donald Trump), comme l'a confirmé le New York Times. Sur Twitter, le rappeur avait annoncé avoir voté pour le prochain président, soi lui-même. "Aujourd'hui, je vote pour la première fois de ma vie pour le président des États-Unis, et c'est pour quelqu'un en qui je crois vraiment... moi", a-t-il écrit sur le réseau social.

Kanye West a recueilli au maximum 10 195 voix dans le Tennessee, et au minimum 1 255 voix, dans le Vermont. N'étant pas éligible dans tous les États américains (à cause du retard de sa candidature), il ne pouvait pas mathématiquement gagner cette élection. Le styliste et businessman avait levé 11,5 millions de dollars pour lancer sa propre campagne.