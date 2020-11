Joe Biden : Veuf après un accident et père éploré par la mort de 2 enfants, une vie de drames

De vice-président à président tout court, il n'y a qu'un pas pour Joe Biden ; et accessoirement 230 millions de bulletins potentiels dans les urnes. L'ancien bras droit démocrate de Barack Obama espère l'emporter ce 3 novembre pour mettre fin à la décriée présidence de son rival républicain Donald Trump. Si la carrière du candidat favori des stars lui a apporté une grande joie, sa vie privée a été nettement plus contrastée.

Joe Biden a connu bien des drames dans sa vie intime. Le premier, et sans doute le plus dur, remonte au 8 décembre 1972. Sa première épouse, Neilia, se rend en voiture avec leur fille Amy âgée d'un an, et leurs deux fils Beau, trois ans et Hunter, deux ans, acheter un sapin de Noël à Hockessin, dans le Delaware. La petite famille est victime d'un accident de la route à cause d'une collision avec un camion. Quelques heures plus tard, prévenu au téléphone alors qu'il se trouve à Washington, il apprend que son épouse et sa fille sont mortes. Quant à ses fils, ils souffrent respectivement d'une jambe cassée et d'une fracture au crâne mais se rétablissent. Il prêtera serment comme sénateur tout juste élu dans la chambre d'hôpital de ses fils. Par la suite, il jure ne plus jamais vouloir faire le trajet du Delaware à Washington autrement qu'en train...

"Je ne pouvais pas parler ; j'ai senti un immense vide dans ma poitrine, comme si j'allais être aspiré par un trou noir (...) Je savais que je n'avais d'autre choix que de me battre pour rester en vie", avait déclaré l'homme politique selon la biographie Joe Biden, le pari de l'Amérique anti-Trump, de Sonia Dridi.

Joe Biden ne restera pas veuf très longtemps, se remariant en 1977 à Jill Biden, probable nouvelle First Lady aux antipodes de Melania Trump, après deux ans d'amour. De cette union naitra une fille, Ashley, en 1981. S'en suivra une vie tranquille, avec plusieurs réussites politiques jusqu'en 2013 lorsque le maladie vient frapper à la porte de son clan. Son fils Beau est diagnostiqué d'un cancer au cerveau. Après deux ans de combat contre la maladie, il décède en 2015. "Mon fils était meilleur que moi. Il était meilleur que moi dans presque tout. (...) Je ne l'ai jamais, jamais, jamais entendu se plaindre", avait déclaré Joe Biden à la télévision. Ces derniers temps, son fils Hunter a quant à lui fait parler pour ses relations entre adultes consentants. Après une liaison avec une stripteaseuse, il est devenu père d'un enfant non désiré et a trouvé un accord financier avec celle-ci...