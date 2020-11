Jill Biden, l'anti Melania Trump : une potentielle First Lady qui "regarde le prix sur les étiquettes"

Entre Jill Biden, ancienne deuxième dame des Etats-Unis, et Melania Trump, actuelle First Lady, on pourrait croire que c'est le jour et la nuit. Et pourtant ! Les deux femmes ont un point commun : un goût prononcé pour la mode. Mais deux approches clairement différentes !

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos