Mélania Trump plus riche qu'on ne le pense : révélations sur sa fortune personnelle

Laurence Haïm que l'on retrouve le soir sur LCI dans l'émission de Darius Rochebin dévoilera le documentaire Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir le lundi 12 octobre sur arte.tv, le site d'arte (il sera également diffusé sur la chaîne arte en janvier au moment de l'investiture). Un document inédit et hautement intéressant qui dévoile une Mélania Trump que l'on ne connaît pas. La First Lady la plus silencieuse et mystérieuse des États-Unis est une femme d'influence. Purepeople.com a eu la chance d'interviewer Laurence Haïm à l'origine du documentaire.

Lorsque l'on s'intéresse aux requêtes associées au nom de Mélania Trump dans Google, on se rend compte que beaucoup d'internautes s'intéressent à sa richesse personnelle. Oui, la femme originaire de Slovénie a épousé en 2005 un homme richissime, mais elle a aussi une fortune bien à elle. "Elle est très riche, beacoup plus riche que ce qu'on pense. Elle a gagné un peu d'argent en tant que mannequin, mais pas énormément", commence la journaliste. Mais alors, comment Mélania Trump s'est-elle enrichie ? "Elle a développé des produits de beauté avec une entreprise et ça a pas mal marché. Surtout, elle a fait des procès à des journaux qui disaient des choses sur elle que je ne peux pas répéter sous peine d'avoir des problèmes. Elle a attaqué notamment un journal anglais et a réclamé 150 millions de dollars de dommages et intérêts et elle a gagné plus de 2 millions de dollars. C'est une femme qui est riche", poursuit Laurence Haïm. La somme remportée par Mélania Trump contre le journal anglais serait de 2,9 millions de dollars précisément.

Selon certains sites américains, Mélania Trump serait même l'une des femmes de président les plus riches de l'histoire. En plus de s'être lancée dans le secteur de la beauté, elle a aussi développé par le passé une ligne de bijoux et a investi dans l'immobilier. Des sites spécialisés qui estiment les fortunes des personnalités jaugent la sienne, avant qu'elle ne devienne First Lady, à 50 millions de dollars.

