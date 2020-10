Melania Trump, une femme de pouvoir : "Elle a plus d'influence qu'on ne le pense" (EXCLU)

Laurence Haïm a enquêté pendant un an et demi afin de réaliser le documentaire exceptionnel Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir. Un film qui s'intéresse à la First Lady des États-Unis, laquelle cultive le mystère, parle peu mais a beaucoup d'influence. Selon l'ancienne correspondante accréditée à Washington, Melania Trump est même une égérie idéologique.

Pourquoi avez-vous souhaité faire un film sur la mystérieuse Melania Trump ?

A chaque fois que l'on parle de Melania Trump lors d'un dîner ou d'un déjeuner il y a toujours les mêmes expressions sur elle qui reviennent et j'ai vraiment eu envie de savoir si c'était simplement une fille qui avait épousé un milliardaire ou une ravissante idiote comme beaucoup de gens le disent. J'avais également envie de faire autre chose que l'Amérique d'Obama.

Avoir accès aux informations a-t-il été difficile ?

Ça a été très compliqué. C'est sans doute un des films les plus compliqués que j'ai fait. On a travaillé avec la maison de production, Troisième Oeil Productions, la productrice Justine Planchon et le rédacteur en chef Marc Cantarelli qui a travaillé sur la Slovénie (pays d'origine de Melania Trump). Ça a été très difficile d'obtenir des images. On a tout de même la chance d'avoir un document exclusif, un film que l'on dévoile à la fin du documentaire. On y voit Melania Trump prêter serment pour devenir présidente de Slovénie. C'est un film qu'elle a fait quand elle avait 20 ans. On était content d'avoir enfin quelque chose qui n'a pas été interdit par la Maison-Blanche !

Pourquoi la Maison-Blanche interdit-elle ces choses ?

Je pense qu'ils veulent être dans le contrôle absolu de l'image de Melania Trump. Dès qu'ils sentent que ça peut déraper, prêter à confusion, qu'on peut revenir sur son passé de mannequin, il y a une vraie volonté de la Maison-Blanche de contrôler son image et de montrer toujours une Melania très élégante et parfaite.

Est-ce que les origines de Melania gênent la Maison-Blanche ?

Non, je ne pense pas du tout. Melania incarne l'immigrée qui a parfaitement réussi. Le storytelling est absolument parfait pour l'Amérique de Trump : la petite immigrée qui sort de sa ville natale en Slovénie, qui arrive à New York, qui est mannequin vedette, qui rencontre un millionnaire et ensemble ils arrivent à la Maison-Blanche. Au contraire, c'est le rêve américain.

Le silence de Melania Trump est-il un silence choisi ?

On ne peut pas le certifier mais je pense que c'est un silence protecteur. Moins elle en dit, moins on parle sur elle. C'est une manière selon moi de se protéger de toutes les attaques possibles et elles sont vraiment très nombreuses et violentes contre l'Amérique de Trump.

Pourtant, elle n'hésite pas à prendre la parole pour défendre son mari, même lorsqu'il a des propos déplacés et sexistes envers les femmes...

C'est ça qui m'a surpris. Quand Donald Trump a dit ces horreurs, notamment celles d'octobre 2016 avant son élection (il parlait "d'attraper les femmes par la chatte") et bien Melania Trump ne dénonce pas cela. Au contraire elle accorde une interview à CNN pour prendre sa défense et dire que ce sont des propos de vestiaire, qu'il ne faut pas y prêter attention. Ça m'a vraiment surpris de voir à quel point elle défend son mari.

Est-ce vraiment une fidélité envers son mari ou une demande de la part de l'équipe de Donald Trump ?

On ne le saura jamais..

En tout cas c'est une femme qui a de l'influence...

Oui et beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a eu beaucoup de livres sur elle et on s'aperçoit qu'elle a son mot à dire, qu'elle lutte souvent contre certains conseillers de la Maison-Blanche, une petite bande notamment dont elle a été la victime. Je pense que lorsqu'il a besoin d'un avis autre que politique, Donald Trump va la voir et lui demande ce qu'elle pense. On l'a vu dans la campagne de 2016, il l'écoute. Elle n'est pas seulement cet objet inaccessible du pouvoir. Elle a une influence sur lui et je pense qu'il respecte son avis.

Que pense les Trumpettes de Melania Trump ?

Pour elles, Melania est la femme parfaite. Elle est ravissante, élégante, elle ne dit jamais quand ça va mal et elle est toujours derrière son mari. Il y en a beaucoup qui étaient des anciennes Melania, c'est à dire des femmes intelligentes, ravissantes lorsqu'elles étaient plus jeunes. Elles ont épousé un homme riche et restent toujours à ses côtés malgré les difficultés de vie. Ces Trumpettes étaient en tout cas très heureuses que la télévision française s'intéresse à elles.

En fait Melania Trump gère très bien son image.

Oui. À mon avis Donald Trump lui a donné les moyens de bien la gérer et sa façon de gérer son image est d'être mystérieuse. Elle est d'ailleurs la First Lady la plus mystérieuse de l'histoire américaine et aussi la plus silencieuse. Et le silence, lorsque l'on est une femme exposée comme elle, c'est un plus. Finalement on ne regarde que la belle Melania.

Les Français ont-ils un regard condescendant sur Melania Trump ?

Les Français ont tendance à s'arrêter à sa beauté alors que les Républicains aux Etats-Unis la considère comme la femme idéale. Son élégance revient dans toutes les conversions et beaucoup d'hommes ne cachent pas qu'ils aimeraient voir leur épouse s'habiller comme elle. Sa douceur est aussi très appréciée. Si je devais la décrire en trois mots je dirais qu'elle est élégante, mystérieuse et réservée.

Pourrait-on imaginer une première dame comme elle en France ?

Je pense que politiquement Melania inspire des femmes et qu'il y aura un mouvement qui va se développer en France où l'on verra des femmes très élégantes, très féminines, assez sexy qui tiendront des propos très conservateurs.

Dans Google, le mot qui revient le plus lorsque l'on tape le nom de Melania Trump est "jeune", pourquoi selon vous ?

On s'aperçoit qu'elle n'a aucune ride et un visage parfait. Les gens sont sûrement curieux de voir à quoi elle ressemblait et si son visage était différent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur de supposées opérations de chirurgie esthétique. C'est d'ailleurs un phénomène très américain. A New York ou Washington les femmes de plus de 50 ans n'ont plus de rides. C'est quelque chose de banni dans la société féminine américaine. Les gens sont forcément curieux et veulent savoir jusqu'où Melania est allée.

Regrettez-vous de ne pas avoir pu l'interviewer ?

Evidemment mais je n'ai pas dit mon dernier mot ! J'ai toujours une demande d'entretien en cours.

Quelle est LA question que vous auriez aimé lui poser ?

Est-ce que vous aimez toujours Donald Trump ?

Laurence Haïm que l'on retrouve le soir sur LCI dans l'émission de Darius Rochebin dévoilera le documentaire Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir le lundi 12 octobre sur arte.tv, le site d'Arte. Il sera également diffusé sur la chaîne Arte en janvier au moment de l'investiture.

