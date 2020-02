Melania Trump en jupe python hors de prix : nouvel éclat mode à Washington

La garde-robe de la First Lady continue d'en choquer plus d'un. Le 12 février 2020, Melania Trump était au côté de son mari pour accueillir le président de l'Equateur et son épouse à la Maison Blanche. Une visite officielle pour laquelle la première dame américaine a misé sur un nouveau look hors de prix.

Cette rencontre a beau être historique, aucun président des deux pays ne s'étaient rencontrés depuis près de 20 ans, c'est finalement la tenue de Melania Trump qui a attiré l'attention. L'ex-mannequin de 49 ans est apparu tout sourire en manteau vert, top blanc, escarpins roses et... une jupe crayon en python à 7100 euros. Loin d'elle la cause animale, la première dame n'est pas du genre à utiliser sa notoriété pour défendre la mode vegan...

Cette pièce de créateur est signée Salvatore Ferragamo, mais comme l'a indiqué le Daily Mail, le modèle d'origine était quelque peu différent de celui porté par la First Lady. La mère de Barron Trump (13 ans) a en effet préféré retirer la doublure en soie rose qui accompagnait initialement cette jupe crayon de luxe.