Barron Trump, géant et désabusé : Thanksgiving maussade avec Donald et Melania

On ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois. Le 26 novembre 2019 à Washington, Barron Trump a fait une apparition remarquée sur la pelouse de la Maison Blanche. En compagnie de ses parents Donald et Melania Trump, l'adolescent est monté à bord de Marine One, direction la Floride pour fêter Thanksgiving en famille. Viktor et Amalija Knavs, les parents de la First lady, étaient eux aussi du voyage.

Tout de noir vêtu, en bomber, pantalon noir et baskets New Balance, le garçon de 13 ans a affiché une triste mine lors de son passage devant les photographes. En retrait, il s'est contenté d'un discret signe de la main tandis que ses parents menaient la marche. Il semble que le jeune Barron continue de grandir à vitesse grand V, tant et si bien qu'il dépasse désormais son père d'une bonne tête. Le président n'a pourtant pas à rougir de son 1,90 m...

Mais tous les enfants Trump n'étaient pas si désabusés mardi. Plus tôt dans la journée, Tiffany Trump est de son côté apparue toute sourire lors de la traditionnelle présentation de la dinde de Thanksgiving. Au côté de son petit ami Michael Boulos, l'Américaine de 26 ans a semblé ravie de cette journée de fête. Les autres enfants du président manquaient quant à eux à l'appel : Ivanka, Donald Junior et Eric n'ont en effet pas pris part à ce rendez-vous annuel. Une fois la dinde graciée, Donald Trump et ses proches se sont donc envolés pour le domaine familial de Mar-a-Lago, à Palm Beach, où tous vont passer quelques jours de vacances en famille sous le soleil de Floride.