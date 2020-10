Kim Kardashian et Kanye West réconciliés : il lui déclare sa flamme pour ses 40 ans

Il est déjà loin, le temps des accusations d'adultère, des larmes et des soupçons de divorce ! Kim Kardashian et Kanye West ont sauvé leur mariage et recommencent à échanger les déclarations d'amour. Yeezy en a adressé une nouvelle à son épouse, à l'occasion de son anniversaire.

40 ans, ça se fête ! Contrairement à sa grande soeur Kourtney (qui avait célébré les siens en avril 2019), Kim n'aura pas de soirée mémorable. Elle s'est contentée des messages de ses proches et de ses centaines de millions de followers sur les réseaux sociaux. Son mari Kanye West lui a écrit sur Twitter.

"On fait des stades vides depuis longtemps, a écrit ye ce mercredi 21 octobre 2020, en référence aux enceintes de sport dépeuplées à cause de la Covid-19. Joyeux 40e anniversaire !!! Je t'aime énormément". L'artiste et futur candidat à l'élection présidentielle américaine a illustré son statut d'une photo de leurs fiançailles.

Kanye avait demandé Kim en mariage le 21 octobre 2013, jour des 33 ans de sa chérie, sur la pelouse de l'AT&T Park (désormais appelé Oracle Park) à San Francisco, le stade de l'équipe de baseball des San Francisco Giants.