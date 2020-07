Kanye West brise le silence après sa discussion avec Kim : "J'ai pleuré..."

Plusieurs photos de Kim Kardashian et Kanye West en train de s'expliquer dans une voiture avaient fuité sur les réseaux sociaux. On voyait la mère de famille en pleurs, après des semaines sans voir son mari, qui refusait catégoriquement de la voir. "Kim est partagée. La dernière chose qu'elle veut c'est d'être divorcée avec quatre enfants. Elle sait que tout ira bien financièrement, mais elle est inquiète pour ses enfants. Elle tend vers un divorce, mais qui sait si elle signera vraiment les papiers", expliquait une source restée anonyme à People. Rappelons que Kim et Kanye sont parents de quatre enfants : North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an et 2 mois).

Pour l'heure, Kim Kardashian est rentrée à Los Angeles et essaye d'être présente pour ses enfants, qui n'ont pas vu leur père depuis plus d'un mois. Vendredi, elle a publié plusieurs images de leurs enfants avec leur arrière-grand-mère, Mary Jo Campbell. Dans sa dernière déclaration publique, elle défendait Kanye West et rappelait que sa maladie mentale n'enlevait rien à son génie.