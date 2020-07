Kim Kardashian célibataire ? En larmes, elle se dispute violemment avec Kanye

Kim Kardashian est enfin arrivée au ranch du Wyoming, où s'était retranché son mari Kanye West depuis près d'une semaine. Après un épisode bipolaire, des accusations de tromperies, menaces de divorce et des insultes envers Kris Jenner, ceux qu'on disait au bord du divorce se sont retrouvés, pour s'expliquer. TMZ.com commence par expliquer que la mère de famille est arrivée en jet privé lundi sur la propriété.

Bien que Kanye se soit publiquement excusé auprès de Kim, cela n'efface pas totalement les propos blessants qu'il a pu avoir sur elle ou sa famille. Nos confrères américains ont dévoilé des photos plus qu'éloquentes. On découvre le couple assis à l'avant d'une voiture, en train de se disputer. Elle est en larmes, et lui semble s'emporter en tapant du poing. On les voit remarquer l'objectif, puis recommencer à s'expliquer. Une situation assez horrible pour eux, tristement suivie par leurs millions de fans.

Kim ne l'avait pas vu "depuis des semaines"

Depuis la parution de ces photos, une source qui a "connaissance de la situation", s'est confiée à People . "Kim pleure de façon hystérique. Elle ne l'a pas vu depuis des semaines. Elle est très émotive à propos de tout, elle est juste épuisée. Elle se sent très blessée par Kanye. Elle a essayé de le joindre plusieurs fois et il l'ignore. C'est une mauvaise situation, a assuré la source anonyme. Kim a décidé de venir au ranch pour lui parler en personne. Elle ne veut plus être ignorée." L'insider confirme que "dès que Kim est arrivée au ranch, Kanye et elle se sont installés ensemble, à l'extérieur, dans sa voiture."

Au lieu de s'énerver, Kim Kardashian avait brisé le silence dans un communiqué où elle défendait son mari et son intégrité. Confirmant qu'il était en plein épisode de bipolarité, Kim avait rappelé que ses problèmes mentaux n'enlevaient rien à rien au génie qu'il était. C'est là que Ye avait décidé de s'excuser publiquement auprès d'elle.