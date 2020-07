Kanye West, énième coup de folie : il assure que Michael Jackson a été assassiné

Kanye West ne va pas fort. Depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence prochaine des États-Unis, l'artiste semble refaire une grave crise de bipolarité. Disons que les choses se sont intensifiées depuis le premier meeting de l'homme politique, lundi 20 juillet en Caroline du Sud, où il s'est mis à pleurer en expliquant qu'il avait hésité à garder sa fille North (7 ans) quand Kim Kardashian lui a annoncé qu'elle était enceinte.

Le soir même de ce meeting décousu, Ye avait retrouvé son mot de passe Twitter et s'était mis à écrire des choses inquiétantes, notamment sur le fait que le film Get out était à propos de lui et que Kim avait essayé de l'enfermer avec l'aide d'un médecin. Dans la soirée du mardi 21 juillet 2020, Kanye en a rajouté une couche, lâchant de but en blanc qu'il voulait divorcer.

Dans un des nombreux tweets publiés (puis supprimés) hier soir, il y en a un poil plus spécial que les autres. "MJ t'avait parlé de Tommy avant qu'ils ne le tuent. Kim a sauvé mes filles au nom de Jésus, c'est seulement le choix de Dieu. Je vivrai pour mes enfants. Kris je suis pour, si Cody et toi ne planifiez pas encore un autre shooting Playboy de tes enfants", a-t-il expliqué, dans un tweet comme ça un peu indéchiffrable.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que Kanye West dit se sentir oppressé dans un milieu majoritairement dominé par des blancs, surtout au sein de la famille Kardashian, où Kris a organisé les couvertures Playboy de Kylie et Kim. Kanye va même jusqu'à se comparer à Michael Jackson, dans le sens où, pour lui, il a été assassiné par l'industrie.

Le rappeur semble faire référence au déclin hypermédiatisé de Michael Jackson, qui, selon une rumeur, aurait été organisé par Tommy Mottola, le PDG de Sony (et ex-mari de Mariah Carey). Michael Jackson avait publiquement dénoncé son comportement, le qualifiant de "démoniaque" et de "raciste". À l'époque, Sony avait répondu dans un communiqué, qualifiant les propos de MJ de "grotesques, rancuniers et blessants".

Kanye West (43 ans) semble vraiment vouloir se détacher du clan Kardashian. Décrivant Kris Jenner comme une "suprématiste blanche", il refuse qu'elle s'approche de ses quatre enfants, North, Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an). Pour l'heure, aucun membre du clan Kardashian/Jenner n'a encore réagi...