Kanye West président ? Il renonce à sa candidature, un collaborateur balance

Kanye West sera-t-il un jour président des États-Unis ? Sa candidature surprise était-elle sérieuse ? Il semblerait que le rappeur américain ait décidé de mettre un terme à sa course à l'élection présidentielle américaine. Deux semaines après qu'il a annoncé sa candidature, un membre de son équipe de campagne a soufflé dans la presse qu'il aurait décidé de tout lâcher.

Mardi 14 juillet 2020, Steve Kramer, spécialiste recruté par Ye pour la Floride et la Caroline du Sud, ne pouvait pas être plus clair. "He's out ["Il est hors-jeu", NDLR]", a-t-il déclaré, au site Intelligencer du New York Magazine. "Je vous dirai ce que je sais une fois que tout aura été annulé. Je n'ai rien à dire de bon ou de mauvais sur Kanye. Chacun a ses raisons personnelles pour prendre des décisions. Être candidat à la présidentielle est sans doute l'une des choses les plus difficiles à envisager à ce niveau", a-t-il estimé.

Le retrait de Kanye West dans la course à la présidence n'est pas vraiment une surprise. Pour commencer, il avait déjà dépassé les dates limites d'inscriptions pour participer au scrutin dans 6 États américains. Ensuite, d'après un sondage publié par Political Polls, le rappeur avait recueilli seulement 2% d'intention de vote.

Il faut dire que son programme comportait plusieurs grands retours en arrière, notamment sur l'avortement. Se présentant comme "le candidat de Dieu", il voulait faire passer des lois antivaccins et antiavortement, faire revenir la prière à l'école et s'inspirer du royaume de Wakanda (Black Panther) pour diriger le pays. Le mari de Kim Kardashian avait même créé son parti politique : Birthday Party. "Parce que, quand on gagne, c'est l'anniversaire de tout le monde", avait-il expliqué.

Depuis l'annonce de sa candidature, ses proches s'étaient publiquement inquiétés pour sa santé mentale.