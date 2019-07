Mariah Carey : Elle était "prisonnière" de son ex-mari Tommy Mottola

Mariah Carey (49 ans) est en couverture du magazine Cosmopolitan d'août 2019. L'interprète de Heartbreaker est revenue en détail sur ses différentes relations amoureuses, dont celle avec son ex-mari Tommy Mottola. À l'époque âgé de 43 ans, le patron de Sony Music Entertainment épousait Mariah en 1993 alors qu'elle n'avait que 23 ans.

"Il n'y avait pas de liberté pour moi en tant qu'être humain."

L'ancienne membre du jury de l'émission American Idol raconte : "Il y avait un effort conscient de sa part pour me garder dans le rôle de la petite Américaine, avec tout ce que cela sous-entend. C'était très contrôlé. Il n'y avait pas de liberté pour moi en tant qu'être humain. C'était presque comme être une prisonnière." Le couple, dont l'histoire avait démarré en 1991, s'est séparé quelques années plus tard, en 1997.

Dans son livre Hit Maker: The Man and His Music publié en 2013, Tommy Mottola est aussi revenu sur son union avec la star du RnB. Il y décrit sa relation avec Mariah comme "absolument fausse et inappropriée". Rien que ça !

Maman des jumeaux Moroccan Scott et Monroe Canon (nés le 30 avril 2011), l'ex de Nick Cannon et du milliardaire James Packer a également détaillé ses différentes histoires d'amour (jusqu'à préciser le nombre de ses partenaires sexuels). Elle déclare : "Je n'ai fréquenté que cinq personnes dans ma vie, alors, honnêtement, je suis une fille plutôt prude par rapport à la plupart des autres personnes du milieu."

Mariah sort actuellement officiellement avec le danseur Bryan Tanaka, âgé de 36 ans.