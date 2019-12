Quand Kim Kardashian photoshoppe North sur la carte de voeux de la famille

Le 13 décembre 2019, Kim Kardashian dévoilait sa très attendue carte de Noël. Un joli tableau familial, comme la tradition américaine le veut, qui avait plusieurs spécificités cette année. Tout d'abord, c'était la première fois que la famille posait à six pour une carte de voeux, suite à la naissance du petit Psalm en mai dernier.

Plutôt que de poser en tenues de créateurs, full make-up et autres effets spéciaux, les Kardashian-West avaient choisi de mettre en valeur le matin du 25 décembre, où tout le monde attend les cadeaux en pyjama, dans l'escalier. Cette carte de Noël, où ils posent tous en sweat gris, n'en est pas vraiment une et a suscité beaucoup de questions de la part des internautes. C'est pour en dire un peu plus sur le sujet que Kim Kardashian s'est rendue sur le plateau d'Ellen DeGeneres, mardi 17 décembre.

Kim Kardashian a révélé avoir photoshoppé North (6 ans) sur la carte car elle "refusait" de participer au shooting. "C'est ma plus grande angoisse de réunir quatre enfants ensemble, souriants, dans une pièce. North faisait un caprice, donc elle refusait d'être sur la photo. Elle pleurait parce qu'elle n'avait pas la bonne coupe de cheveux ou quoi", a appris la future avocate.

"J'ai dit : "Ok, tu ne seras pas sur la carte. On prend cette décision, on fera la carte sans toi'. Le jour d'après elle se réveille et me dit : 'Maman, je veux vraiment faire une carte de voeux'. Dieu merci, le photographe était toujours dispo", a poursuivi Kim Kardashian. C'est là qu'elle a eu l'idée d'organiser un faux shooting, juste avec elle et North : "Je n'étais pas maquillée, j'ai demandé au photographe de faire semblant, nous prendre en photo mais me couper et la photoshopper elle. À la fin, c'est une superbe carte !"

En résumer, faire poser ses quatre enfants- North (6 ans), Saint (3 ans), Chicago (1 an) et Psalm (7 mois)- relève de l'impossible. "Chicago avait un biscuit dans la main, je tenais Psalm d'un bras et Saint de l'autre. Tout allait bien mais avec la crise de North... ça faisait beaucoup !", a-t-elle reconnu. Une amusante anecdote.