Kim Kardashian et Kanye dévoilent leur carte de Noël, qui n'en est pas une !

Plus qu'une dizaine de jours avant Noël ! Il est l'heure, si ce n'est pas déjà fait, de sortir sapin, chaussettes, couronnes sur votre porte d'entrée et autres maisons en pain d'épices. Pour certains amoureux des fêtes, Noël rime aussi avec cartes de voeux. Si en France, cette tradition est considérée comme un poil kitsch et poussiéreuse, les Américains ne peuvent simplement pas faire sans.

Chaque année, nous découvrons donc le joli tableau familial offert par la famille Kardashian-West. Le 13 décembre 2019, Kim a dévoilé la carte de voeux de sa famille, pour la première fois à six, suite à la naissance de l'adorable Psalm en mai dernier. Exit les décors scintillants, robes de soirées et autres pièces de créateurs pour enfants : la famille pose en larges sweats gris, dans les escaliers, comme s'ils attendaient que le père Noël dépose les cadeaux au pied du sapin, au matin du 25 décembre. Tous habillés de la même façon, probablement en Yeezy, la famille ne semble même pas poser pour la photo, comme en témoigne l'immense sourire du petit Saint (4 ans).

Une carte de Noël qui respire la simplicité et le cocooning, ce qui semble être la vision du nouveau chic selon Kanye West depuis quelques années déjà. Elle n'a donc rien à voir avec celles que les Kardashian ont pu envoyer les années précédentes. L'année dernière, Khloé, Kylie, Kourtney et Kim avaient posé toutes ensembles avec leurs enfants, ce qui avait suscité la jalousie de Kendall, souvent mise de côté. Tous les fans attendent désormais de voir une carte avec toute la famille Kardashian-Jenner au complet.