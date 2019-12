Kim Kardashian : L'anniversaire démesuré de Saint (4 ans), Chicago apeurée

Quand il s'agit de gâter sa progéniture, Kim Kardashian West (39 ans) ne fait pas les choses à moitié. Pour célébrer l'anniversaire de son fils aîné Saint, la femme de Kanye West lui a concocté une fête grandiose sur le thème des dinosaures. Samedi 7 décembre 2019, toute la famille West a découvert l'immense parc jurassique réservé pour le petit garçon qui fêtait ses 4 ans. Jungle luxuriante, machine pour créer du brouillard, faux oeufs de dinosaures, outils de spéléologie et même fausses queues et masques de dinos pour incarner le fameux tyrannosaure, tout y était ! North (6 ans), Chicago (22 mois) et la fille de Khloe, True (1 an) avaient également à disposition un stand de bijoux "jurassiques". Tous les enfants (et les adultes) ont ensuite pu déguster l'énorme gâteau préparé pour Saint composé et décoré avec de nombreux M&Ms.

Regardes Saint le dinosaure !

La maman de North, Saint, Chicago et Psalm (5 mois) a partagé des instants de la fête via son compte Instagram. Jamais très à l'aise avec les masques (comme lors du shooting spécial Pierrafeu), on aperçoit la petite Chicago effrayée par son frère Saint lorsqu'il enfile son masque de dinosaure. "Regardes Saint le dinosaure, s'amuse Kim avant de rassurer sa petite fille Chicago. N'aies pas peur. C'est juste ton frère avec un masque Chi'Chi !"

Le 6 décembre 2019, Kim avait publié une déclaration à son fils Saint pour célébrer ses 4 ans :"Tu m'apportes tellement de joie dans mon âme. Tu es si gentil, aimant et tellement attentionné et doux ! Je suis si heureuse pour tes 4 ans et nous célébrons à quel point tu as grandi ! Joyeux anniversaire mon doux Sainty !"