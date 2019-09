Kim Kardashian : C'est la guerre avec Kendall, qui critique le prénom de Psalm

La guerre est déclarée dans le quartier de Calabasas. Kim Kardashian est furieuse depuis qu'elle a entendu sa demi-soeur, Kendall Jenner, critiquer ouvertement le prénom de son dernier fils à la télévision. A propos de Psalm, né le 9 mai 2019, la belle jeune femme de 23 ans a effectivement expliqué au Tonight Show de Jimmy Fallon qu'elle n'en avait tout simplement "rien à faire". "Kim m'a fait venir jusqu'à sa maison pour l'aider à choisir un prénom, a-t-elle raconté. Elle ne voulait pas que je quitte les lieux tant qu'on n'en avait pas choisi un. Et puis au final, elle a opté pour l'un de ceux dont je ne me souciais pas vraiment. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment beaux dans la liste, dont un que je préférais." Sympa.

Ce manque de tact lui aura valu les foudres de son incroyable famille. D'autant que, comme elle l'a expliqué à Kelly Ripa et Ryan Seacrest le vendredi 13 septembre 2019, Kim Kardashian était prise par le temps. "Il y a un délai à respecter pour nommer son enfant et remplir la paperasse, a-t-elle précisé. Vous avez dix jours, sinon, ils appellent votre enfant John Doe. Donc au final, il nous restait une heure. Kanye travaillait mais je connaissais nos choix communs". C'est ainsi qu'elle a organisé une cellule de crise Kardashian-Jenner pour trouver une solution à cet épineux problème. "Excuse-moi, mais dis-le moi en personne d'abord, pas à la télévision, s'est-elle donc insurgée. Kylie et moi adorions Psalm, donc je pense que Kendall était juste folle à l'idée qu'on n'ait pas choisi son préféré, et elle est allée râler chez Jimmy Fallon. Mais elle l'aime quand même, ce prénom." L'essentiel, c'est qu'elle en soit convaincue.

Kim Kardashian, aussi en guerre avec Kourtney

Les épisodes de leur télé-réalité ont rarement été aussi larmoyants. Dans les derniers épisodes de L'incroyable famille Kardashian, Kourtney et Kim s'étrillent, l'une accusant l'autre de voler son style vestimentaire - façonné, toutefois, par la tierce personne qu'est Kanye West. "Elle m'a dit que j'étais une sal*pe ingrate. Alors je lui ai dit : 'Mon dieu, tu es tellement insignifiante'." Vivement les fêtes de fin d'année !