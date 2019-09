Kim Kardashian moulée au maximum, Jeff Goldblum embrasse sa femme Emilie

Brochettes de talents bruts du côté de Los Angeles. Les célébrités se sont réunies le samedi 14 septembre 2019 à l'occasion des Creative Arts Emmy Awards. La télévision américaine a rarement été aussi bien mise en lumière : pour mettre en valeur les meilleurs programmes de l'année, le tapis du Microsoft Theater de Los Angeles s'était paré de son plus beau rouge. Dans la liste des invités, acteurs, animateurs... bref des figures phares du petit écran. Kim Kardashian, reine de la télé-réalité américaine – mais aussi du maquillage, des réseaux sociaux, du business en général – avait étonnamment opté pour la simplicité, avec une divine robe noire en velours. Une beauté suivie de près par celle de Nicole Scherzinger, d'Angela Bassett, Lisa Kudrow, la chanteuse Tinashe ou encore Lisa Edelstein. Jeff Goldblum a quant à lui embrassé à pleine bouche celle qui partage sa vie, Emilie Livingston, pour le plus grand plaisir des photographes.

Les addicts du Netflix & Chill étaient en transe devant cette cérémonie cinq étoiles. Les héros de très nombreux programmes de la plateforme de diffusion étaient présents. On notera notamment la présence de RuPaul et de quelques-unes de ses plus récentes recrues (Valentina, saison 9 de RuPaul's Drag Race, mais aussi Brooke Lynn Hayes et Nina West de la onzième saison), Natasha Lyonne était venue défendre l'intrigante série Russian Doll... non loin de son ancienne consoeur d'Orange Is the New Black, Laverne Cox. Quant au casting complet de Queer Eye – Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Bobby Berk, Tan France, Antoni Porowski –, il était également de la partie. Comme à son habitude, le spécialiste beauté de Netflix avait opté pour une robe à longue traîne Christian Siriano et des talons assortis.

Creative Arts Emmy Awards 2019 : qui sont les grands gagnants ?

Chaque année, les Creative Arts Emmy Awards délivrent un nombre très important de récompenses. Parmi les grands gagnants de cette année, on relèvera le Carpool Karaoke de James Corden, le programme de relooking interne et externe Queer Eye, les séries Game of Thrones et Chernobyl ainsi que la comédienne et auteure Rachel Bloom pour l'une de ses génialissimes chansons entonnées dans Crazy ex-Girlfriend. Toutes nos félicitations !