Kendall Jenner blonde, elle change de tête pour la Fashion Week de Londres

Chez les Kardashian, les brunes ne comptent pas pour des prunes. Et pourtant ! Pas à une perruque près, les membres du clan le plus puissant du quartier de Calabasas changent régulièrement de visage, si bien qu'il n'est plus rare de confondre mère, soeurs et filles. Il y a pourtant une demoiselle qui résiste encore et toujours à l'envahisseur capillaire, c'est Kendall Jenner. Brune de naissance, le jeune modèle de 23 ans s'en est toujours tenu à sa couleur d'origine... jusqu'au 16 septembre 2019, jour placé sous le signe du changement.

Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre les catwalks de la Fashion Week de Londres, Kendall Jenner s'est offert une décoloration. Méconnaissable, elle a ainsi parcouru le podium du Troubador White City Theatre de la capitale britannique pour présenter la collection printemps-été 2020 de Burberry. Pour conclure la journée, la petite dernière de la famille Kardashian – ou tout du moins, de sa génération de Karashian-Jenner – s'est payé un moment de détente en assistant à la soirée organisée par LOVE Magazine, comprenant une performance live du rappeur Tyler, the Creator.