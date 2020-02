Kim Kardashian dévoile l'aire de jeu colossale de ses enfants

Kim Kardashian et Kanye West ont peut-être une immense maison minimaliste aux airs de cathédrale, leurs quatre enfants ont cependant besoin d'une pièce pour ranger tous leurs jouets colorés, le matériel de peinture et autres déguisements. Mercredi, la mère de famille de 39 ans a partagé plusieurs images de cet endroit jusqu'alors tenu secret dans sa story Instagram.

"Vous dites toujours que ma maison est si minimaliste, mais vous n'avez pas vu ma salle de jeux", explique la future avocate, avant de faire une visite détaillée de cette immense pièce aux hauts plafonds et murs blancs. La salle comprend une scène, avec une batterie, des guitares et micros à la pelle et autres violons et ukulélés. "Les enfants jouent souvent en groupe", ajoute-t-elle.

La pièce semble à peu près normale pour des parents avec un budget aussi conséquent que celui de Kim et Kanye, mais nos confrères de PEOPLE Magazine ont repéré quelques objets de grande valeur. Notamment un arrangement de plusieurs coussins Takashi Murakami, dont le prix peut vaciller entre 600 et 6000 euros. Il y a également une grande peluche, une Kaws Companion estimée à 5000 euros.

Kim Kardashian montre également un vidéo-projecteur, où ses enfants North (6 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (9 mois) regardent régulièrement des films pendant qu'ils jouent. Dans cette pièce se trouve absolument tous les jouets dont un enfant pourrait rêver : poupées, chevaux miniatures, toboggans, piscine à boules, dinosaures, des Crayola de toutes les couleurs, peintures, déguisements, jeux éducatifs, peluches par dizaines et tant d'autres choses. Il faut dire que le clou du spectacle est sans aucun doute le mini supermarché construit pour North, avec une caisse enregistreuse et un tapis roulant plus vrai que nature.

Cette "visite" inopinée intervient après que Kim et Kanye ont donné une longue interview à Architectural Digest, dont ils font la couverture du mois de mars 2020. Pour rappel, la demeure des époux West est estimée à 60 millions de dollars.