Kim Kardashian : Maman attentive avec ses enfants pour aller à la messe

Débutés il y a plus d'un an, les Sunday Service de Kanye West rencontrent un succès fou. Ces grandes messes gospel, présidées par le rappeur qui est en totale improvisation sur des textes bibliques, sont adorées par de plus en plus de célébrités. Jaden et Willow Smith, French Montana, Paris Jackson, Justin Bieber ou encore Brad Pitt sont des adeptes réguliers de cette messe pas comme les autres.

Évidemment, la famille de Kanye West, les Kardashian et les Jenner sont régulièrement de la partie. La Fashion Week parisienne et la brutale maladie de Kylie ont rendu certaines venues impossibles lors du sunday service du dimanche 29 septembre 2019. On pouvait tout de même compter sur la présence de Kim Kardashian, qui a offert un grand spectacle aux paparazzi puisqu'elle était accompagnée de trois de ses enfants : North (6 ans), Saint (3 ans) et Chicago (1 an et demi).

iPhone 11 pro à la main, Saint est toujours aussi craquant : baskets Yeezy, pantalon treillis et adorables bouclettes. De l'autre côté de Kim Kardashian, on retrouve évidemment North, en chemisier transparent et pantalon à motifs noirs et blancs. Dans son bras droit, Kim tenait fermement l'adorable "Chi", elle aussi en pantalon treillis et Yeezy. Une superbe petite famille assortie.

Les Sunday Service de Kanye West ne se tiennent habituellement pas à New York, mais sont plutôt organisés du côté de Los Angeles. À de multiples reprises, le rappeur avait sollicité ses enfants, mais aussi leurs cousins Mason, Penelope et Reign. La messe façon Kanye West est de plus en plus populaire. Le père de famille avait été invité à en animer une le dimanche matin du week-end de Coachella en avril dernier.