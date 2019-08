Kim Kardashian : Nouvelles sublimes photos de sa fille Chicago aux Bahamas

Une odeur de monoï, l'eau iodée de l'océan, du sable fin entre les doigts de pieds et une étendue d'eau transparente à perte de vue. Voilà le décor des quelques jours de rêve que Kim Kardashian a passés en famille, au début du mois d'août. La future avocate de 37 ans dévoile encore aujourd'hui des photos issues de ce séjour paradisiaque aux Bahamas. Dimanche 25 août 2019, la mère de famille a publié quatre clichés d'elle et de sa fille Chicago (1 an et 7 mois) sur les réseaux sociaux. De quoi attendrir ses dizaines de millions d'abonnés...

"Moi et ma Chi Chi", écrit tendrement Kim Kardashian en légende de ces photos. Lors de ce qui semble être le lever du soleil, quand les lueurs sont encore bleu foncé, voire violettes, elle pose dans l'eau turquoise avec sa petite Chicago. Elles portent toutes deux un maillot de bain une-pièce fait de la même matière argentée. S'ensuivent trois photos de la fillette sur la plage, jouant dans le sable avec sa maman. Comme toujours lorsqu'il s'agit de Chicago, les internautes font remarquer qu'elle est le portrait craché de sa mère. Déjà plus de 3,7 millions de fans ont "liké" ces belles images d'été.