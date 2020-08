Kim Kardashian et Kanye West vers une réconciliation, break avec les enfants

La santé mentale de Kanye West inquiète ses fans. Elle a également mis son mariage avec Kim Kardashian et leur famille en péril. Parents et enfants se sont envolés en vacances. Kanye y retrouve le sourire et la joie de vivre, comme en témoigne une vidéo filmée par Kim et publiée par le rappeur.

C'est en République Dominicaine que Kim Kardashian, Kanye West et leurs quatre enfants (North, Saint, Chicago et Psalm West, âgés de 7, 4, 2 ans et 15 mois) ont posé leurs valises. "Ils ont décidé de voyager ensemble pour qu'ils puissent être loin et seuls et travailler sur leur mariage", a révélé une source non-identifiée à People. Elle a ajouté que Kim est "épuisée" : "Entre les enfants, le travail et faire avec les épisodes bipolaires de Kanye, ça a été difficile pour elle de réfléchir avec clarté."

En République Dominicaine, les West prennent du bon temps. Kanye a publié une vidéo de Kim, leur fille North et lui faisant une balade en pleine nuit. Kanye et son aînée dansent au son d'un remix de la chanson Push The Feeling On du groupe Nightcrawlers.