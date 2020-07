Kim Kardashian et Kanye West au bord du divorce : il refuse de la voir

Dans la folie de tout ce qu'avait tweeté Kanye West lors d'un épisode bipolaire, il y avait une part de vérité. Comme l'apprend TMZ.com, le 24 juillet 2020, le rappeur refuse désormais de voir son épouse et rejetant ses appels et plans pour venir le voir dans leur ranch du Wyoming.

Des sources proches du couple indiquent à TMZ.com que Kim Kardashian et Kanye West ne se sont que brièvement adressé la parole depuis le meeting de l'artiste en Caroline du Sud, censé lancer sa course à la présidence des États-Unis, le 19 juillet dernier.

Nos confrères américains disent que Kim a essayé plusieurs fois de discuter avec Kanye, notamment pour évoquer sa santé mentale fragile, mais il ne serait pas "réceptif". Citant leurs sources anonymes, TMZ.com dit que la mère de famille a essayé de le rejoindre au ranch en avion à deux reprises, sans succès. Kanye refuse désormais de répondre à ses appels et de la voir.

On imagine que Kim Kardashian et Kanye West ont pas mal de choses à se dire. Ils devraient d'ailleurs s'expliquer sur cette histoire de tromperie . Pendant l'une de ses nuits agitées sur Twitter, Ye a lâché que Kim l'avait trompé avec le rappeur Meek Mill . Il dit avoir voulu divorcer depuis cet événement.

Kanye a aussi dit pas mal de choses méchantes à propos de la famille Kardashian, notamment le fait que sa vie aurait inspiré le film Get out, où un homme noir se faire lobotomiser par une famille de blancs, en l'occurrence sa belle-famille. Il a également interdit à Kris Jenner qui "booke des shooting Playboy pour ses enfants" d'approcher North (7 ans), Saint (4 ans), Chicago (2 ans et demi) et Psalm (1 an et demi).