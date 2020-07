Kanye West dérape : il accuse Kim Kardashian d'avoir voulu l'interner

Après un premier meeting de campagne pour le moins déconcertant, Kanye West continue de tenir des propos surprenants. Le 20 juillet 2020, la star américaine s'est saisie de son compte Twitter pour partager une série de messages visant ses proches. Le rappeur et styliste de 43 ans accuse sa femme Kim Kardashian d'avoir essayé de le faire interner dans un hôpital psychiatrique.

Depuis son ranch du Wyoming, Kanye West a notamment affirmé : "Kim a essayé de prendre un avion pour le Wyoming avec un médecin pour me faire enfermer comme dans le film Get out, parce que j'ai pleuré en parlant de sauver la vie de mes filles hier." Get out, un thriller réalisé par Jordan Peele et sorti en 2017, met en scène un couple mixte qui semble filer le parfait amour. Mais au moment de rencontrer sa belle-famille, le personnage principal, un jeune photographe noir, se retrouve enfermé avec des personnes qui tentent de l'exploiter. "Tout le monde sait que le film Get out parle de moi, a affirmé Kanye West dans un autre tweet. Si je me retrouve enfermé comme Mandela. Vous saurez tous pourquoi."

Celui qui se présente aux élections présidentielles américaines a également réglé ses comptes avec sa célèbre belle-mère Kris Jenner : "Kriss, ne joue pas avec moi. Tu n'es pas autorisée à voir mes enfants. Vous essayez tous de me faire enfermer", puis "Kriss et Kim, appelez-moi maintenant" et "J'aime ma femme. Ma famille doit vivre près de moi". L'Américain a également partagé une capture d'écran d'un SMS envoyé à la matriarche du clan Kardashian-Jenner : "C'est Ye. Tu es prête à parler maintenant ou tu continues d'ignorer mes appels." Kanye West a également annoncé que jamais ses enfants ne poseraient pour le magazine Playboy, comme Kim Kardashian a pu le faire en 2007.

Un épisode bipolaire ?

La star de télé-réalisé serait quant à elle "mortifiée" face au déballage incohérent de son mari, diagnostiqué bipolaire il y a maintenant quatre ans. "Elle a désespérément essayé d'aider Kanye, de le garder calme et de l'empêcher de s'effondrer en public, a rapporté une source de Page Six lundi. La famille pense qu'il traverse un épisode bipolaire. Il ne prend pas ses médicaments parce qu'il a le sentiment qu'ils le rendent moins créatif. Mais sortir et dire ça sur North est choquant. Kim est dévastée. Elle a travaillé si dur pour l'aider, mais elle ne le laissera pas faire ça à leurs enfants." Marié depuis maintenant six ans, le couple est parent de quatre enfants : North (7 ans) et Saint (4 ans), ainsi que Chicago et Psalm (2 ans et 1 an), tous deux nés par mère porteuse.

Dimanche, lors de son premier meeting de campagne à Charleston, en Caroline du Nord, Kanye West a tenu un discours anti-avortement décousu : vêtu d'un gilet pare-balle, en pleurs face aux caméras, l'interprète et producteur a notamment confié avoir voulu que Kim Kardashian avorte de leur aînée : "J'ai failli tuer ma fille, a-t-il littéralement crié. Je me rappelle que ma copine m'avait appelé en hurlant et en pleurant - et je ne pensais pas, parce qu'à l'époque j'étais un rappeur populaire, j'avais plusieurs meufs et tout ça (...). Pendant un mois, puis deux, puis trois, on parlait de ne pas avoir cet enfant. Elle avait les médicaments dans sa main." C'est finalement Dieu en personne qui lui aurait parlé et l'aurait poussé à garder l'enfant...