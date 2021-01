Kim Kardashian et Kanye West prêts à divorcer : "L'inévitable va arriver, et vite"

KimYe, clap de fin ? Après de longs mois à essayer de régler leurs différents, Kim Kardashian et Kanye West auraient finalement décidé de mettre un point final à leur histoire. Comme le révèlent plusieurs médias américains - de TMZ.com à People et Page Six -, les époux West seraient en train d'envisager un divorce.

Même si le divorce semble être l'issue la plus probable, ils essaieraient encore de sauver les meubles. D'après une source restée anonyme, Kim et Kanye feraient tout pour sauver leur mariage, notamment en suivant une thérapie de couple. "Ils consultent et explorent leurs options. Ils ont travaillé sur leur mariage depuis longtemps et ils ont pris une décision. Ce n'est pas encore fini. Ils essaient toujours de voir si leur relation peut être sauvée", a expliqué un insider à People, le mardi 5 janvier 2020.

Après de longues semaines houleuses - en pleine campagne présidentielle lunaire et sous fonds de problèmes mentaux pour Kanye West, on croyait pourtant Kim Kardashian et Kanye West réconciliés. Les fans avaient eu l'impression que des vacances apaisantes en famille, Thanksgiving et Noël avaient pansé leurs maux.

D'après TMZ.com, Kim Kardashian aurait voulu divorcer de Kanye West bien plus tôt, notamment lorsqu'il a révélé son infidélité supposée lors d'un épisode bipolaire. Nos confrères américains apprennent également que les mariés avaient mis leurs problèmes de côté le temps des fêtes de fin d'année, mais que le mois de janvier 2021 est entamé et qu'il leur faut prendre une décision.

Kanye sait que "l'inévitable va arriver"

De son côté, Kim Kardashian commence à assurer son avenir. Depuis quelques mois, elle discute de l'éventualité du divorce avec son avocate, la très renommée Laura Wasser, sans jamais donner le feu vert. Il semblerait que la fille de Kris Jenner soit désormais prête à enclencher l'avenir. "Il sait qu'elle n'en peut plus. Elle en a eu assez et elle veut de l'espace. Il va bien. Il est triste, mais ça va. Il sait que l'inévitable va arriver, et vite", a ponctué une source proche du couple.

Pour rappel, Kim Kardashian et Kanye West s'étaient mariés en mai 2014. Ensemble, ils avaient accueilli quatre enfants : North (7 ans), Saint (5 ans), Chicago (2 ans) et Psalm (1 an).