Kanye West : Son Sunday Service crée la polémique, une artiste trans s'indigne

Hier, Kanye West a donné une performance exceptionnelle à Paris. Avec de beaux invités dans la salle – à commencer par son épouse Kim et leur fille North (6 ans) –, le rappeur américain a animé son désormais célèbre Sunday Service. Un événement surprise organisé dans le cadre de la Fashion Week parisienne, au théâtre des Bouffes du Nord.

Malgré une jolie messe, partagée en masse sur les réseaux sociaux, un petit couac entache aujourd'hui sa performance. L'artiste transgenre Phia Ménard a accusé le théâtre d'avoir déprogrammé son spectacle au profit du Sunday Service de Kanye West dans un post Facebook publié lundi 2 mars 2020. "Notre pièce déprogrammée sous 24h de façon unilatérale vous a été présenté sous l'argument falacieux de 'problèmes techniques' (sic). Comme vous pouvez le lire sur ce post desdites Bouffes du Nord, c'était un fake pour masquer la privatisation de ce théâtre privé au profit d'une messe religieuse et du fric du chanteur pro-Trump", a écrit l'artiste sur le réseau social.

Il semblerait que Phia Ménard a passé son coup de gueule après que le Théâtre des Bouffes du Nord a publié des images du Sunday Service sur les réseaux sociaux. "À voir que cette même direction est capable de se faire mousser en affichant via les réseaux sociaux ce qu'ils considèrent comme un événement (privé et religieux) comme une gloire est un mépris pour nous, artistes et vous spectateurs et spectatrices", a-t-elle poursuivi.