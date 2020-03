Kim Kardashian, Kourtney, North West : Toutes en cuir pour une messe à Paris !

Elles sont à Paris ! Aperçues dans la capitale le dimanche 1er mars 2020, Kim Kardashian, North West, Kourtney Kardashian et sa fille Penelope Disick se sont rendues à la messe Sunday Service organisée par Kanye West. Venues soutenir l'artiste qui a récemment sorti deux albums (Jesus is King, sorti en octobre 2019 et Jesus is Born, sorti en décembre 2019), les soeurs Kardashian ne sont pas passées inaperçues dans les rues parisiennes. Parées de combinaisons en cuir ultra moulantes et très sexy, dignes de la super-héroïne Catwoman, Kim et Kourtney sont venues assister à cette messe inspirée des cultes gospel. Organisé au théâtre des Bouffes du Nord dans le 10ème arrondissement, ce show est un nouvel acte de foi de Kanye West, qui revendique son espérance en Jésus depuis ses débuts dans le rap américain (son premier album sorti en 2004 était d'ailleurs baptisé Jesus Walks). Parmi les invités de ce show, on pouvait également compter sur Olivier Rousteing aperçu à la sortie de la messe.