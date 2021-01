Diaporama Kanye West infidèle envers Kim Kardashian ? Son amant supposé s'exprime

1 / 17 Kanye West, Kim Kardashian et leurs 4 enfants, North, Saint, Chicago et Psalm.

2 / 17 Jeffree Star. 2019.

3 / 17 Info - Kim Kardashian fête ses 40 ans - Kanye West et sa femme Kim Kardashian - Les célébrités à la présentation du prochain clip vidéo "Follow God" de K. West au magasin Burberry à New York, le 6 novembre 2019

4 / 17 Jeffree Star - Arrivée des people au défilé de mode Balmain Homme collection Automne-Hiver 2017/2018 lors de la fashion week à Paris, le 21 janvier 2017. © CVS/Veeren/Bestimage





5 / 17 Kim Kardashian et son mari Kanye West - Arrivées des people à la 71ème édition du MET Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York.

6 / 17 Jeffree Star - Arrivée des people au défilé de mode Balmain Homme collection Automne-Hiver 2017/2018 lors de la fashion week à Paris, le 21 janvier 2017. © CVS/Veeren/Bestimage

7 / 17 Kim Kardashian et son mari Kanye West - Soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016.

8 / 17 Kim Kardashian et son mari Kanye West sont allés déjeuner avec leur fille North à Bel-Air et rencontrent plus tard John Legend et sa femme Chrissy Teigen pour faire du shopping dans le quartier de Beverly Hills. Le 21 février 2016

9 / 17 Exclusif - Jeffree Star descend de sa Lamborghini rose à une station service de Calabasas le 30 avril 2020.

10 / 17 Kim Kardashian emmène ses enfants au Sunday Service de Kanye West, le 29 septembre 2019 à New York.

11 / 17 Kim Kardashian partage une photo de ses quatre enfants et de son mari Kanye West au petit-dej, le 22 janvier 2020.

12 / 17 Exclusif - Jeffree Star descend de sa Lamborghini rose à une station service de Calabasas le 30 avril 2020.

13 / 17 Kanye West et sa femme Kim Kardashian - Soirée Costume Institute Gala 2015 (Met Ball) au Metropolitan Museum célébrant l'ouverture de Chine: à travers le miroir à New York, le 4 mai 2015.

14 / 17 Jeffree Star à la soirée iHeartRadio Music awards à Inglewood, le 5 mars 2017

15 / 17 Illustration carte de noël famille Kardashian - Kim Kardashian sur le plateau de l'émission Ellen DeGeneres à Los Angeles, le 17 décembre 2019

16 / 17 Kim Kardashian est allée assister avec ses enfants Saint West, North West et Chicago West à la messe dominicale de Kanye West à New York, le 29 septembre 2019