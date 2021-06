Kanye West et Irina Shayk : Vol en jet privé après leur escapade en France

Kanye West a visiblement tourné la page Kim Kardashian ! Il fréquente désormais Irina Shayk et s'est envolé avec elle vers le sud de la France pour un petit séjour romantique. Les deux nouveaux compagnons sont rentrés aux États-Unis dans la plus grande discrétion.

C'est en jet privé que Kanye et Irina ont fait le voyage. Le rappeur et créateur de mode milliardaire et sa présumée compagne ont été surpris à l'atterrissage de l'engin, à l'aéroport de Teterborough, dans le New Jersey. Ils ont cette fois pris soin de ne pas être photographiés l'un à côté de l'autre, se laissant quelques pas d'écart à leur montée et à leur descente du jet. Pour ce vol, Irina Shayk s'était confortablement vêtue, avec un pull et un jogging blancs Chrome Hearts, et des baskets Nike Air Force 1.

Kanye West, lui, avait tenté de se cacher dans la capuche de sa veste bleue. L'ex-mari de Kim Kardashian faisait moins le timide en Provence, où il a célébré ses 44 ans. Irina Shayk et lui y ont profité de journées ensoleillées. Ils sont notamment passés par la Villa La Coste, un hôtel cinq étoiles situé au Puy-Sainte-Réparade, commune du département des Bouches-du-Rhône de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.