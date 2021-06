Kanye West : Il a déjà remplacé Kim Kardashian... par un top model !

Rendu officiel le 19 février dernier, le divorce de Kanye West et Kim Kardashian fait encore trembler la toile ! Les secousses reprennent à cause de Kanye. Le rappeur et créateur de mode n'est pas resté célibataire bien longtemps, et prend du bon temps avec sa nouvelle chérie...

Kanye West a eu 44 ans ce mardi 8 juin 2021. À cette occasion, son ex-épouse Kim Kardashian lui a adressé ses voeux et fait une touchante déclaration d'amour, en dépit des circonstances. Son anniversaire, Yeezy le fête dans le sud de la France. Il y a été photographié en compagnie de sa nouvelle chérie, le top model Irina Shayk.

Des photos publiées par le Daily Mail les montrent profitant d'une journée ensoleillée à la Villa La Coste, un hôtel cinq étoiles situé au Puy-Sainte-Réparade, commune du département des Bouches-du-Rhône de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour leur promenade, Kanye était tout de noir vêtu et chaussé des fameuses Yeezy Foam Runner, nouvelle création phare de sa marque.

Irina Shayk, elle, portait un t-shirt court blanc, un jogging noir et des baskets Nike Air Max 95 conçues en collaboration avec le créateur de mode Kim Jones.

Cette escapade discrète alimente les rumeurs sur un début de relation entre Kanye West et Irina Shayk, rumeurs qui ont vu le jour à la fin du mois de mai. Avant que le grand public en prenne connaissance, les internautes s'attardaient tous sur la situation amoureuse de Kim Kardashian. La superstar de télé-réalité serait une des femmes célibataires les plus convoitées de la planète. Acteurs, chanteurs, athlètes, hommes d'affaires et membres de familles royales joueraient de leur influence et de leur réseau pour se rapprocher d'elle.

De son côté, Kanye pensait lui aussi à l'après-Kardashian. Il avait déjà le profil de sa future compagne. Le rappeur, créateur de mode et ex-candidat à l'élection présidentielle souhaitait rencontrer "une artiste et une personne créative", capable de "parler le même langage" que lui. Irina Shayk et lui partagent un point commun : ils exercent tous les deux dans l'industrie de la mode et en connaissent les dessous.

Autre point commun : Irina et Kanye sont parents ! Le mannequin a une fille, née d'une précédente relation. Kanye a quatre enfants, deux filles et deux garçons prénommés North, Saint, Chicago et Psalm (8, 5, 3 et 2 ans). Les deux derniers sont nés de mères porteuses.

Avec Irina Shayk, Kanye écrit un nouveau chapitre de sa vie amoureuse. Celui sur Kim Kardashian avait commencé en 2012. Leur romance s'était concrétisée l'année suivante par la naissance de leur fille aînée North. Kim et Kanye s'étaient ensuite mariés le 24 mai 2014 à Florence, en Italie. Ils auraient célébré, le 24 mai dernier, leurs noces de laine, correspondant à 7 ans de mariage.