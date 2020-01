Irina Shayk, maman solo sans Bradley Cooper : "Je vais m'effondrer"

Lady Gaga, responsable de leur rupture ?

Si la fin de leur histoire a fait couler beaucoup d'encre, c'est aussi et surtout parce que Bradley Cooper était à l'époque à l'affiche du film A Star is Born avec Lady Gaga. Or, les spectateurs n'avaient qu'un rêve : voir luire la flamme réelle de l'amour dans les yeux des deux partenaires à l'écran. "En tant qu'interprète et actrice, bien sûr que j'ai eu envie que tout le monde croie qu'on était amoureux, dévoilait la chanteuse dans les colonnes de Elle. Et je voulais que le public puisse le ressentir le soir des Oscars. On voulait que ça traverse la lentille de la caméra et toutes les télévisions qui diffuseraient le film. On a travaillé dur pour ça, pendant des jours. En fait, on avait tout planifié. J'imagine qu'on a fait du bon travail !" Et dire que tout ceci n'était que du cinéma...