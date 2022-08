Irina Shayk et Bradley Cooper ensemble en vacances : les ex au top aux Bahamas

Que devient leur fille unique Léa de Seine ?

Les ex prennent la pose, souriants, visiblement ravis de ces vacances féériques qu'offrent les Bahamas. Malgré leur rupture, il faut dire que l'acteur et le top ont toujours entretenu des relations cordiales, tant et si bien qu'il leur arrive de partager quelques sorties à trois avec leur petite fille. En janvier dernier, c'est l'acteur de 47 ans qui évoquait Léa de Seine, sur le plateau de l'émission The Late Show with Stephen Colbert (diffusée sur CBS). La star américaine révélait que la petite fille avait été déçue par son cadeau de Noël. "Pour ceux qui ont des enfants, toutes les publicités entre les dessins-animés matraquent sur le sabre laser SOS Fantômes, alors elle en voulait un, il le lui fallait absolument. Et elle en a eu un. Elle a dit : 'Mais où est le laser ?' [Son papa lui a répondu, NDLR] C'est juste un petit truc en plastique, mais tu peux attraper les fantômes... Elle voulait le vrai laser. Je n'ai pas assuré", a-t-il confié, amusé. En revanche, si Lea de Seine est bien du voyage aux Bahamas avec ses parents, il est certain qu'elle ne doit pas être déçue.