Irina Shayk et Bradley Cooper réunis sur le tapis rouge : le top plus sexy que jamais face à son ex

Le 19 janvier 2022, Guillermo Del Toro sera de retour au cinéma avec un nouveau thriller intitulé Nightmare Alley. En attendant la sortie en salles, le réalisateur et plusieurs de ses acteurs étaient réunis à New York mercredi 1er décembre pour l'avant-première mondiale. Bradley Cooper et Rooney Mara avaient fait le déplacement pour cette soirée cinéma organisée au Lincoln Center.

Tout sourire, Bradley Cooper (46 ans) a pris la pose sur le photocall, élégant dans son costume cravate. Visiblement remis de sa récente agression dans le métro new-yorkais, l'acteur de 46 ans a affiché sa complicité avec sa camarade Rooney Mara devant les photographes. Mais une autre invité a particulièrement attiré l'attention : le mannequin Irina Shayk, l'ex-compagne de Bradley Cooper. Non seulement la réunion des deux ex sur le tapis rouge est un événement en soi, mais la jolie brune de 35 ans n'est passée inaperçue dans son tailleur au décolleté XXL.

Bien qu'elle soit venue soutenir son ex pour son nouveau film, Irina Shayk a gardé ses distances, préférant plutôt poser avec sa copine mannequin Stella Maxwell. L'ancien couple, séparé depuis maintenant deux ans, a donc laissé sa petite Lea (4 ans) avec sa baby-sitter. Malgré leur rupture, l'acteur et le top entretiennent des relations cordiales, tant et si bien qu'il leur arrive de partager quelques sorties à trois avec leur petite fille.

Dans Nightmare Alley, Bradley Cooper interprète un jeune forain ambitieux, capable comme personne d'appâter et de manipuler les gens grâce à son talent pour choisir ses mots. Il s'associe à une psychiatre encore plus dangereuse que lui... Egalement à l'affiche du thriller, Cate Blanchett et Toni Collette ont quant à elles brillé par leur absence mercredi soir.