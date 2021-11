Bradley Cooper agressé dans le métro alors qu'il allait chercher sa fille à l'école

Dans le métro, on tombe souvent sur des énergumènes. Bradley Cooper a eu une belle frayeur lorsqu'il a emprunté le métro new-yorkais pour aller chercher sa fille, Lea de Seine (4 ans), fruit de ses amours avec son ex-compagne Irina Shayk. C'est dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard que l'acteur vu dans la trilogie Very Bad Trip a raconté sa terrifiante rencontre avec un homme armé d'un couteau. "J'avais l'habitude de me promener tout le temps à New York avec mes écouteurs allumés. C'était avant la pandémie. J'étais dans le métro à 11h45 pour aller chercher Lea à l'école russe située dans le centre-ville et j'ai été retenu sous la menace d'un couteau", s'est-il souvenu.

"C'était assez fou. J'ai réalisé que j'étais devenu beaucoup trop à l'aise en ville. J'ai baissé ma garde... J'étais au bout du métro. Puis, j'ai senti quelqu'un arriver et j'ai pensé 'oh, il veut prendre une photo avec moi ou quelque chose comme ça'", a expliqué Bradley Cooper, qui pensait alors voir un fan s'approcher de lui sans arrière pensée. "En me retournant, je me heurte à un poteau comme si c'était la French Connection. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un couteau", a raconté la star hollywoodienne, en précisant que l'arme blanche devait mesurer au moins 10 centimètres.

"J'ai mes écouteurs en permanence, je n'entends rien tout le long !", a dit en riant Bradley Cooper, sans réussir à se souvenir de la chanson qu'il écoutait à ce moment-là mais qui se souvient du jeune âge de son agresseur. Pour se sortir d'affaire, Bradley Cooper se met à courir. "J'ai sauté par-dessus le tourniquet, je me suis caché autour de l'entrée du métro et j'ai sorti mon téléphone. Il a sauté par-dessus, s'enfuyant. J'ai pris une photo de lui. Puis je l'ai poursuivi dans les escaliers. Il a commencé à courir sur la 7e Avenue. J'ai pris deux autres photos de lui".

Choqué par cette rencontre, il s'approche de deux policiers et leur raconte sa mésaventure, preuves à l'appui. "Le gars n'arrêtait pas de me demander si j'avais été poignardé, ce qui n'était pas le cas. Mais que se passerait-il si quelqu'un avait été poignardé et sous le choc ?", s'est-il insurgé au micro de Dax Shepard. Sain et sauf, Bradley Cooper est finalement remonté dans le métro pour récupérer sa fille, comme si rien ne s'était passé.