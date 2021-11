Diaporama Bradley Cooper agressé dans le métro alors qu'il allait chercher sa fille à l'école

Bradley Cooper à la première de 'Joy' au théâtre Ziegfeld à New York.

Irina Shayk (robe Atelier Versace) et son compagnon Bradley Cooper - Photocall de la 76ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 6 janvier 2019.

Bradley Cooper arrive à l'hôtel Maria Cristina lors du 66ème festival de San Sebastian le 28 septembre 2018. © Future-Image via ZUMA Press / Bestimage

Bradley Cooper arrive à la première du film 'A star is born' à l'occasion du 66ème festival du film de San Sebastian le 29 septembre 2018.

Bradley Cooper arrive au photocall de "A star is born" lors du festival du film de San Sebastian le 29 septembre 2018.

Bradley Cooper à la première de "A Star Is Born" au cinéma Vue West End à Leicester Square. Londres, le 27 septembre 2018.

Bradley Cooper au Tournoi de Wimbledon le 8 juillet 2016. Photo de PA Wire/ABACAPRESS. COM

Bradley Cooper et sa compagne Irina Shayk lors du photocall des arrivées de la 91e cérémonie des Oscars 2019 au théâtre Dolby à Hollywood, Los Angeles. Le 24 février 2019. @Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM

Bradley Cooper - Soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016. © Future-Image via ZUMA Wire/Bestimage