Bradley Cooper papa : rares confidences sur sa fille... déçue au pied du sapin !

Lea de Seine est la fille unique de Bradley Cooper. Sa maman est le top model Irina Shayk, ex-compagne de l'acteur. Leur histoire avait commencé en 2015 et s'est achevée en juin 2019.

Depuis leur rupture, Bradley et Irina vivent des vies de parents célibataires. La bombe russe l'a récemment évoquée dans une interview accordée à l'édition britannique de Vogue. "C'est compliqué de trouver un équilibre entre être une maman célibataire et être une femme active. Croyez-moi, il y a des jours où je me réveille et je me dis 'Mon Dieu, je ne sais pas ce que je suis censée faire, je vais m'effondrer'", confiait-elle dans le numéro de mars 2020 du magazine.

Bradley Cooper, lui, s'était extasié de la naissance de sa fille. "Avoir un enfant et une famille - ce qui est un miracle et quelque chose dont j'ai toujours rêvé - m'a ouvert encore plus, si on peut dire, à vivre sur l'instant, à être présent", expliquait-il au magazine W en 2018.

Plus récemment, l'acteur et réalisateur du film A Star Is Born s'est fait agresser à l'arme blanche à New York, alors qu'il allait justement chercher la petite Lea de Seine à l'école. "J'étais dans le métro à 11h45 pour aller chercher Lea à l'école russe située dans le centre-ville et j'ai été retenu sous la menace d'un couteau. C'était assez fou, s'est-il souvenu sur l'incident. J'étais au bout du métro. Puis, j'ai senti quelqu'un arriver et j'ai pensé 'Oh, il veut prendre une photo avec moi ou quelque chose comme ça. En me retournant, je me heurte à un poteau comme si c'était la French Connection. J'ai baissé les yeux et j'ai vu un couteau. J'ai sauté par-dessus le tourniquet, je me suis caché autour de l'entrée du métro et j'ai sorti mon téléphone. Il a sauté par-dessus, s'enfuyant. J'ai pris une photo de lui. Puis je l'ai poursuivi dans les escaliers. Il a commencé à courir sur la 7e Avenue. J'ai pris deux autres photos de lui." Une affaire en cours.