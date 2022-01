Diaporama Bradley Cooper papa : rares confidences sur sa fille... déçue au pied du sapin !

Bradley Cooper - Première du film "Nightmare Alley" au Alice Tully Hall à New York.

Irina Shayk (robe Atelier Versace) et son compagnon Bradley Cooper - Photocall de la 76ème cérémonie annuelle des Golden Globe Awards au Beverly Hilton Hotel à Los Angeles, le 6 janvier 2019.

Bradley Cooper à la première de 'Joy' au théâtre Ziegfeld à New York.

Bradley Cooper et sa compagne Irina Shayk lors du photocall des arrivées de la 91e cérémonie des Oscars 2019 au théâtre Dolby à Hollywood, Los Angeles. Le 24 février 2019. @Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM

Bradley Cooper à la première de "A Star Is Born" au cinéma Vue West End à Leicester Square. Londres, le 27 septembre 2018.

8 / 11

Bradley Cooper - Soirée Costume Institute Benefit Gala 2016 (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 2 mai 2016. © Future-Image via ZUMA Wire/Bestimage