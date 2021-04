Kim Kardashian : Célibataire et convoitée, des stars parmi ses prétendants

L'annonce du divorce de Kim Kardashian et Kanye West a fait trembler la toile. Certains ont vu dans cette séparation une opportunité. Désormais célibataire, la superstar est courtisée par de nombreux hommes. Les plus audacieux d'entre eux expriment leur intérêt par message privé...

L'info est signée Page Six ! Le site du New York Post a attribué à Kim Kardashian le titre de "milliardaire célibataire la plus convoitée", et révèle que de nombreux prétendants se sont déjà manifestés pour la conquérir. "Ils font appel à des amis communs et des gens avec qui elle a travaillé pour lui caser avec tout le monde, des membres de familles royales, des acteurs stars, des athlètes et des entrepreneurs milliardaires. Des gens essayent également de la contacter par message privé [sur Instagram, NDLR]", explique une source restée anonyme.

Pour l'instant, Kim Kardashian n'a pas l'intention de se lancer dans une nouvelle relation. Elle garde tout de même "l'esprit ouvert"...