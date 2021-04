David Guetta et sa compagne Jessica : fêtards câlins, grand événement à Miami

Même en temps de restriction de déplacement, David Guetta enchaîne les voyages. En février dernier, il était à Dubaï et y a célébré les 17 ans de son fils aîné, Tim Elvis, puis a jeté l'ancre aux Maldives. Cathy Guetta était du voyage, nouveau signe de la bonne entente entre les deux ex-époux. "Maintenant on part en vacances ensemble. Ce sont les familles modernes. On s'entend très très bien", avait expliqué l'artiste en novembre dernier sur le plateau de l'émission C à vous.